Ook IVN Oss zet druk op Nieuw Zevenbergen, maar dan om er een streep door te zetten

55-plus­sers testen hun vitaliteit in Fit!week Roosendaal

ROOSENDAAL - Het lijkt zo makkelijk. Je staat op 1 meter van de muur met een tennisbal in je rechterhand. je gooit hem tegen de muur en vangt 'm op met je linkerhand. Muur, rechterhand, muur, linkerhand. Maar het vereist een coördinatie waar Corrin Mol (57) en Nel de Blaaij (78) in sportcentrum Aleco even naar moeten zoeken.