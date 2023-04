Ook Noël de Graauw gaat weg bij Baronie: ‘Het hele plaatje klopt, ik weet dat ik ga genieten bij Kruisland’

Nieuw werkpaard voor Anna Ziekenhuis: 'Deze CT-scan­ner kan iets wat andere niet kunnen’

GELDROP - Ze zochten een werkpaard, een alleskunner. En die is gevonden. Met de nieuwe CT-scanner in het Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn snellere en correctere diagnoses mogelijk. ,,Je ziet soms dingen in het lichaam die je eerst minder goed zag.”