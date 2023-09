Ook technisch directeur Jacobs weg bij Willem II: ‘Hopelijk keert de rust nu terug’

Bouwplan Heinder­tweg Aar­le-Rix­tel vlot getrokken, in rest van Laarbeek zicht op meer sociale huurwonin­gen

AARLE-RIXTEL - De twaalf toekomstige patiowoningen aan de Heindertweg in Aarle-Rixtel worden niet verhuurd, maar verkocht. Ook zijn er veranderingen op til in het nieuwbouwplan D’n Hoge Suute in Mariahout.