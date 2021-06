Ook vandaag gezocht naar Tanja Groen: hoe de politie in de zoektocht uitkwam bij een vennetje op de Strabrechtse Heide

Vanaf de Somerenseweg in Heeze is het iets meer dan een kilometer lopen over een kronkelend zandweggetje door de bossen. Precies waar de bomen ophouden en overgaan in heide, ligt een vennetje.



Rondom zak je met de schoenen weg in de drassige grond tussen de graspollen. In dit schilderachtige decor doet een feloranje graafmachine haar zware werk, laagje voor laagje wordt de grond voorzichtig afgegraven. Op zoek naar Tanja.