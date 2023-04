Oorlogsmuseum Veen geeft nu rondleidingen in Dodge WC52

Stukje weg bij de Vrijthof in Hilvaren­beek ‘eindelijk’ autovrij, HOI Werkt lost oude verkie­zings­be­lof­te in

HILVARENBEEK - Na jarenlange politieke discussie is het dan toch zo ver: vanaf vrijdag mogen er geen auto’s meer over de Hoge Zij aan de Vrijthof in Hilvarenbeek rijden. Daarmee lost HOI Werkt een belofte in aan de kiezers. In 2017 werd dit idee al geopperd.