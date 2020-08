Oorzaak ongeluk waarbij Gennepenaar (24) omkwam onderzocht, bijrijder (21) ‘leek niet zwaargewond’

Video Joyrider (16) richt ravage aan in Brabants dorp

7 juni ESCH - Een 16-jarige jongen heeft zaterdagnacht een ravage aangericht in de dorpskern van Esch bij Den Boscgh. De jongen was samen met wat vrienden in de auto van zijn ouders gestapt en ramde onder andere een grote bloembak en reed een elektriciteitskastje uit de grond.