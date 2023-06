Oosterhout bestelt vier peperdure elektrische huisvuilwagens, kosten: bijna 2 miljoen

In je mooiste pyjama of met net-uit-bed-haar: 80 dames deden vanavond mee aan Broekse Pyjama Party

In hun mooiste roze pyjama of juist met net-uit-bed-haar; zo’n tachtig dames uit Babyloniënbroek deden woensdagavond mee aan de Broekse Pyjama Party. In de feesttent pal naast het huis van de bekendste inwoonster van het dorp, wielrenster Marianne Vos. Helaas kon zij er niet bij zijn, maar een groot deel van haar dorpsgenotes was er wel.