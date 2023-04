Oosterhout heeft een goede keeper, zolang Feyenoord maar niet thuis speelt: ‘Opofferen van Feyenoord - PSV deed wel even zeer’

The Passion in Den Bosch? KRO-NCRV vindt het ‘geweldig’, maar gemeente worstelt met kosten van drie ton

DEN BOSCH - Het is onduidelijk of het veel heeft gescheeld. Maar The Passion had volgende week donderdag zomaar in Den Bosch plaats kunnen vinden en dus niet in Harlingen. KRO-NCRV vindt het ‘geweldig als Den Bosch zich opnieuw meldt’.