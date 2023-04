Oosterhout in beroep tegen vernietiging vergunning zonnepark A59

SnowWorld wil met klimparken en speeltui­nen ook in de zomer bezoekers trekken

ROOSENDAAL - Klimparken, speeltuinen, wandel- en mountainbikeroutes. Snowworld gaat de komende jaren fors investeren in SnowWorld Rucphen en in Indoor SkyDive in Roosendaal om ook in de zomer meer klanten te trekken.