Oosterhout loopt warm voor elektrische deelauto: uitbreiding naar vier buurten

In februari 2022 was Oosterhout een van de eerste gemeenten waar OnzeAuto de diensten aanbood. De twee elektrische deelauto’s in Slotjes-Midden, die als pilot waren neergezet, vonden gretig aftrek. Er maakten 24 bewoners gebruik van. De gemeente overwoog daarop het project verder uit te breiden.

Eind 2022 is hiervoor samen met de provincie en leverancier OnzeAuto een interessepeiling uitgevoerd. Daaruit blijk dat er veel belangstelling is voor het delen van een elektrische wagen. De deelauto’s worden nu half maart geplaatst in het Centrum, de Contreie, Oosterheide/Warande en in Dorst, per locatie één auto.

Bijdrage aan milieu

De peiling is ingevuld door 519 personen, waarvan 418 respondenten (86 procent) laten weten geïnteresseerd te zijn in het autodelen met buurtgenoten. De belangrijkste redenen die bewoners aangeven zijn de verwachte lagere kosten, bijdrage aan het milieu en het terugdringen van de parkeerdruk.

Van de geïnteresseerden willen 197 mensen het liefst zo snel mogelijk starten. Anderen verkopen liever eerst de eigen auto of willen eerst kijken hoe het precies werkt. Er zijn 92 mensen die aangeven te willen helpen om het autodelen in hun buurt van de grond te krijgen.

Goedkoper dan eigen auto

Zo is er ook in Dommelbergen, Slotjes-West en Oud-West belangstelling, maar nog niet voldoende om ook echt te kunnen starten. Mensen in die wijken kunnen zich aansluiten bij de andere locaties, of kunnen zich nog inschrijven voor hun eigen wijk. Bij voldoende belangstelling plaatst OnzeAuto ook daar deelauto’s.

Het aantal auto’s hangt af van het aantal deelnemers. Is een auto niet beschikbaar op een locatie, dan kunnen deelnemers één van de andere auto’s in Oosterhout gebruiken. Er zijn rijbundels te krijgen met een uurtarief uiteenlopend van twee tot zes euro per uur. Daarnaast betaalt de gebruiker een tarief per kilometer.

Gratis app

De opzegtermijn is een maand. Met een gratis app is de deelauto te reserveren en te gebruiken. De meeste deelauto’s zijn van het type Renault Megane E-Tech met een actieradius van ruim 350 kilometer.

Wethouder duurzaamheid Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks): ,,Het is goed om te zien dat naast de inwoners die direct willen starten met autodelen er ook een mooi aantal mensen bereid is om mee te helpen. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst voor Oosterhout.”

Meer informatie of inschrijven voor de deelauto: www.onzeauto.com/samen/oosterhout