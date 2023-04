Oosterhout: minder kamerhuurders en dubbel zoveel ruimte in strijd tegen ‘overbewoning’ en overlast

Al 25 jaar komen aaihonden kroelen bij bewoners van tanteLoui­se: ‘De honden maken iets los’

BERGEN OP ZOOM - Al 25 jaar wordt er bij woonzorgcentrum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom geaaid en gekroeld dat het een lieve lust is. Want zo lang komt KC Scheldezoom al bij het woonzorgcentrum met aaihonden. ,,Vaak hebben bewoners nog maar zo weinig fysiek contact.”