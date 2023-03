Oosterhout snijdt met ‘hele aardige brief’ banden met China definitief door en richt zich op Europa

Café ‘t Haasje in Geffen sluit deze zomer zijn deuren: ‘Lastig besluit’

GEFFEN - Het is niet gelukt een nieuwe kastelein voor de horecazaak te vinden. En dus gaat café 't Haasje in Geffen per 1 juli dicht, een half jaar later gevolgd door de bijbehorende feestzaal. Een gevoelig verlies voor het dorp.