Oosterhout stelt besluit omstreden megawindturbines in Oranjepolder twee weken uit

De twee windmolens, met een tiphoogte van 235 meter, vallen samen met een zonnepark van 37 hectare onder Energiepark A59. Punt is dat de rechter op 1 maart een beroep van Milieuvereniging Oosterhout tegen het zonnepark gegrond verklaarde. De rechter oordeelde dat de onderbouwing in het locatieonderzoek voor het zonnepark onzorgvuldig is gedaan. De gemeente moet aanvullend onderzoek doen of kan in hoger beroep.

Juridisch advies

De vraag is of de uitspraak van de rechter over het zonnepark gevolgen heeft voor het besluit over de twee windmolens. Aanvankelijk ging het college daar niet van uit. Maar de gemeenteraad heeft hierover juridisch advies ingewonnen (second opinion).

Het advocatenkantoor stelt dat ‘gelet op de uitspraak over het zonnepark waarschijnlijk noodzaak bestaat voor een nadere uiteenzetting van de locatiekeuze voor de twee windmolens’. Het college ziet zich genoodzaakt de raadsbehandeling daarom uit te stellen.

Vliegbasis Gilze-Rijen

Er is al in 2011 gekozen voor de Oranjepolder omdat de windmolens daar vliegbewegingen van en naar vliegbasis Gilze-Rijen niet belemmeren en geen radarverstoringen veroorzaken. De Oranjepolder zou de enig geschikte locatie zijn. Het verzet vanuit de bevolking tegen de windturbines is onverminderd groot.

De raadzaal zat afgelopen dinsdag nog vol met tientallen bezorgde bewoners voor een laatste inspraakronde. Belangengroep Oranjepolder en wijkraad Raamsdonksveer-zuid (wijk Sandoel) vrezen dat de impact van de molens ‘enorm’ is. Intussen dreigt energiebedrijf Eneco met een rechtsgang en schadeclaim als de windmolens niet gebouwd mogen worden. Het energiepark valt onder de Regionale Energiestrategie, de RES.

