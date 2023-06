‘Oosterhoutse Biënnale zet aan tot een bredere en meer open blik’

Smullen voor de kunstlief­heb­bers op derde h3h biënnale: Love Grave en Walt Disney op de korrel

OOSTERHOUT - ,,Ongelofelijk wat hier is neergezet”, zegt kunstenaar Loek Grootjans (1955, Arnemuiden) tijdens de preview van de derde editie van de h3h biënnale in Oosterhout. De kunstmanifestatie in de unieke Heilige Driehoek is door de enorme variatie aan werk een must see.