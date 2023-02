Op de zolder van deze Tilburgse kerk zaten gevangenen geboeid opgesloten

Bouw nieuwe speciaal onderwijs­school in Vught eindelijk gestart; kosten ruim 14 miljoen euro

VUGHT - Het had wat voeten in de aarde maar de nieuwbouw van de speciaal onderwijsschool Zuiderbos in Vught is eindelijk gestart. Onder toeziend oog van leerlingen, leerkrachten, de schooldirectie en andere belangstellenden ging de eerste heipaal afgelopen week de grond in.

11:00