Op deze (onverwachte) plekken vind je óók de Tilburgse Kermis

Nistelrode wist het al, onderzoek bevestigt het: er is te veel verkeer op de wegen in het dorp

NISTELRODE - Drukte op de A50, de kledingzaak van Van Tilburg: in Nistelrode zijn ze wel gewend aan verkeersdrukte in het dorp. Is het niet om te winkelen bij de kledingzaak, dan wel om files op de snelweg te ontlopen.