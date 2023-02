Op landgoed Zegenwerp dronken de bokaaldrinkers een goed glas én uitten ze hun anti-prinsgevoelens

André heeft veel geluk gehad bij brand in twee-on­der-een-kap: ‘De buurman is alles kwijt’

ACHTMAAL – ,,Ik zit nog te trillen”, zegt André Huijbregts-Oostelbos. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond een fikse brand in een twee-onder-een-kap aan de Helstraat in Achtmaal. Waar het gedeelte van de buurman volledig uitbrandde, kwamen Huijbregts-Oostelbos en zijn man goed weg.