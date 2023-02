Op1-reporter Thomas van Groningen scoort meteen een carnavalshit: ‘Je hoort dit liedje in elke kroeg’

TILBURG - Doordeweeks legt hij de Haagse politici het vuur aan de schenen op het Binnenhof, in zijn vrije tijd is hij feest-dj. Thomas van Groningen uit Tilburg maakte met zijn vaste kompaan en carnavalszanger Gullie zijn eerste carnavalsnummer. Het is meteen een groot succes. ,,Je kunt geen kroeg binnenlopen zonder dat je dit lied hoort.”

Het originele nummer is nog niet uit de bovenste regionen van de Top 40 verdwenen of Van Groningen kwam al met een ludieke parodie. Op de Frans/Nederlandstalige hit Ladada (Mon Dernier Mot) maakte hij de variant Ladders zat met zijn vaste draaipartner Koen Verhoof. Het duo speelt onder de naam Lanterfantje en vroeg feestzanger Gullie deze plaat in de zingen.

Voor de politiek verslaggever blijft het draaien op zaterdagavonden een uit de hand gelopen hobby. Toch droomden de twee dj’s al jaren van een carnavalsnummer. Bij de eerste poging is het meteen bingo. ,,Ik weet niet eens precies meer hoe we op Ladders zat zijn gekomen. Volgens mij werd de voorzet zelfs gegeven door de vriendin Koen”, vertelt Van Groningen.

Ladada van Claude heeft al een aanstekelijke melodie van zichzelf. In de kroegen en aan de cijfers op bijvoorbeeld YouTube is te zien dat ook de parodie goed wordt gewaardeerd. ,,Als je zo’n liedje uitbrengt, vraag je eerst zelf in kroegen of het gedraaid kan worden. We zagen snel dat het goed opgepakt werd. Dat is top!”

Waar Van Groningen normaal alleen op zaterdagavonden draait, puilt zijn agenda tijdens carnaval uit. ,,Elke avond draaien we drie keer een uurtje op verschillende plekken. Als je dan tegen middernacht terugkomt in Tilburg, vier je zelf nog even een feestje.”

Zondag heeft de politiek verslaggever van Op1 wel zijn laatste alcoholische versnapering gedronken. Mocht er plots iets bijzonders gebeuren in Den Haag, staat hij vanaf vandaag paraat. ,,Vaak heeft de Kamer een week reces als het carnaval is, alleen nu is dat volgende week. Gelukkig is het momenteel rustig, anders hang ik meteen mijn kruikenstadjas aan de kapstok!”

Afgelopen zomer schitterde de Tilburger in de populaire tv-quiz De Slimste Mens. In enkele geestige conversaties met presentator Philip Freriks vertelde hij al over zijn optredens als feest-dj. Eerder liet Rob Kemps al zien dat scoren in dit programma en het maken van jolige muziek prima hand in hand gaan. Of dit wel echt kan, is ook de vraag die Van Groningen tot vervelens aan toe op zich afgevuurd krijgt. ,,Ik vind zelf van wel.”

Die vraag krijgt hij zelden op de werkvloer, maar hij wordt er wel soms aan herinnerd... ,,Onlangs wachtte ik staatssecretaris Eric van der Burg op voor wat serieuze vragen over migratie. Hij zei toen eerst tegen me: ‘Wat heb ik nou toch gehoord? Heb je een carnavalsnummer gemaakt?!’ Maar ik moest echt even kritisch zijn.”

Door één succesvolle carnavalskraker zal de Tilburger niet meteen zijn carrière overhoop gooien. ,,Ik ben en blijf gewoon televisiejournalist, alleen is de hobby ernaast misschien nóg wat groter geworden!”

Geen toestemming van Claude

Het nummer Ladders Zat van Lanterfantje en Gullie kreeg nog een vervelende nasmaak. Het label van zanger Claude van het originele Ladada zat niet te wachten op deze kopie en de associatie met alcohol op de bekende melodie. Claude heeft hiervoor geen toestemming gegeven waardoor het nummer al van streamingsdienst Spotify werd gehaald.



Van Groningen heeft de claim naast zich neergelegd. ,,In Nederland mag je zonder toestemming coveren. Alleen het aanpassen van de tekst is een grijs gebied. Wij vinden dat dit duidelijk een parodie is en geloven het nu wel. Dit hele gedoe heeft ook weer publiciteit opgeleverd voor het nummer.”

Volledig scherm Thomas van Groningen (links) speelde vier afleveringen mee in De Slimste Mens. © KRONCRV