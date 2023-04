Opa (64) verdacht van misbruik kleindochter (5) in Nieuw-Vossemeer

amateurvoetbal Best Vooruit blameert zich tegen derdeklas­ser in bekertoer­nooi: ‘Een aanflui­ting’

Woedend was de trainer van Best Vooruit. Zijn ploeg, uitkomend in de eerste klasse, verloor verrassend de districtsbeker van derdeklasser Zwaluw VFC. In de derde klasse deed PSV/AV uitstekende zaken, een niveau lager deed ook ASV’33 dat.