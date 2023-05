Openbaar Ministerie vindt straf voor Bredase ‘boabijter’ veel te laag: ‘Deze agressie is onacceptabel’

‘El Nino’ raast even niet meer door de polder door aanhouden­de pech: ‘Gelukkig weten we waar het aan ligt’

Het zit Nino de Jong voorlopig niet mee. ,,Het is gewoon verschrikkelijk.” Zoveel pech en tegenslag kwam het zondagskind uit Steenbergen niet eerder tegen. ,,Gelukkig weten we sinds deze week waar het aan ligt.” En wie weet voelt hij zaterdag in de Omloop van de Biesbosch de wind weer een beetje in de rug.