‘Openluchtgalerie’ toont het Geertruidenberg van 100 jaar geleden: ‘Wie zijn deze meisjes?’

Na vijf jaar droogte zet Stefan (21) de tap in café De Oude Raadskel­der weer open

BERKEL-ENSCHOT – Sinds woensdag komt er weer bier uit de tap in café De Oude Raadskelder in Berkel-Enschot. In 2017 sloot het café toen eigenaar Giel van Beurden, bekend als De Giel, de zaak verkocht. Vijf jaar later gaat Stefan Brouwers weer achter de tap staan.