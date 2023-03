Opknappen religieus erfgoed was al miljoenenproject: nu moet Halderberge opnieuw de beurs trekken

Zo checken zij of je huis goed geïsoleerd is: bij een blauwe scan zit je goed, bij rode vlekken is het mis

DRUNEN - Thomas Wierkx en Gijs Philipsen maken in één avond een warmtescan van zo'n vijfhonderd woningen in Venne-Oost in Drunen. De Afrikalaan slaat blauw uit. En dat is gunstig.