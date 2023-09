Opnieuw grote brand bij Maton Groep Waalwijk

Boodschap tijdens herdenking slachtof­fers kamp Sachsenhau­sen: ‘Kinderen, kom in verzet tegen onrecht’

VUGHT - Kinderen moeten durven om in verzet te komen als ze onrecht zien, aandacht hebben voor kinderen die vreselijke dingen hebben meegemaakt, die hier naartoe zijn gevlucht uit landen in oorlog. ,,Het is aan de kinderen om te werken aan een wereld die beter is dan die van 2023.”