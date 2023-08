Oprichter Ballegooyen Modes, Piet van Ballegooijen (1936-2023), overleden

Neeltje (90) mag vanaf 1 oktober niet meer roken in haar apparte­ment­je in het verzor­gings­huis

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) gaat de sigaret, de sigaar, de pijp, de e-sigaret en al het andere waar rook uit komt in de ban doen. Vanaf 1 oktober dit jaar mogen ouderen in hun eigen appartement niet meer roken. Neeltje Doruijter (90) uit Sint-Michielsgestel is er helemaal niet blij mee.