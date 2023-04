Opticien werd monnik, bierbrouwer en pastoor: Godfried Looijaard(77) kon roeping niet weerstaan

indebuurt.nl Goooeeede­mid­dag! Bossche­naar wint tien jaar lang 25.000 euro

Goed nieuws voor de Bossche Jarne! Hij krijgt namelijk tien jaar lang 25.000 euro per jaar op zijn rekening. Op zijn postcode 5212 VA viel de plus prijs van de Postcode Loterij. Winston Gerschtanowitz verraste Jarne met het nieuws. Wij zijn in ieder geval stikjaloers!