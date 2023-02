Optocht Lithoijen heeft niet te lijden onder coronatijd

In Herinnering Lieke Michielsen (1984-2017) had haar hart verpand aan Nieuw-Zee­land; het was de rode draad door haar veel te korte leven

MIERLO - Haar optimisme, levenslust en doorzettingsvermogen waren kenmerkend voor Lieke Michielsen (1984-2017) uit Mierlo. Stuk voor stuk kwaliteiten die ze hard nodig had toen ze ziek werd. Ze was nog maar net 33 toen ze overleed aan een hersentumor. Lieke had alles uit het leven gehaald.