Opvang bewoners na plofkraak Uden: ‘Ik sta in m'n nachthemd in het gemeentehuis’

Even tanken in België kan je 4000 euro boete opleveren, maar niet in iedere gemeente

20 maart Even snel tanken over de grens met België omdat de benzine daar veel goedkoper is, is voor veel Brabanders aan de orde van de dag. Maar tijdens de coronacrisis moet het daarmee afgelopen zijn, zo stelt de politie. De gezondheidsrisico's zijn te groot. Dus kunnen forse boetes tot 4000 euro worden uitgedeeld. Maar verschillende Belgische politiezones hanteren de wetgeving anders, zo blijkt uit een rondgang.