Oranjevaan laat amateurs groeien en bloeien in nieuwste show: The Best of Musicals

Het is de eerste vrucht van het nieuwe concept om jaarlijks als projectorkest samen met gelegenheidszangers/zangeressen musicals op het podium te brengen, en niet meer als harmonievereniging met vaste leden op te treden.

,,We waren die weg al ingeslagen met de musicals Ciske de Rat en Oorlogswinter", zegt voorzitter Jan Willem van Bodegom. ,,Maar vorig jaar hebben we na een ledenvergadering het roer definitief omgegooid. We kunnen putten uit een regionaal aanbod van 135 muzikanten, acteurs en zangers/zangeressen. Iedereen die meedoet betaalt hetzelfde mee aan de productie. De rest (‘tienduizenden euro's') komt van subsidie, sponsoren en acties.”

Populaire musicals

Aan de nieuwe show The Best of Musicals die op 24 en 25 maart in de Parel wordt opgevoerd, doen 45 muzikanten en een koor van zo'n vijftig mensen mee. Leden van Ballet Dansschool Caroline verzorgen de dans. Zij brengen nummers uit populaire musicals als The Lion King, Elisabeth, Miss Saigon, Tarzan en Les Misérables.

,,Het probleem bij sommige musicals is dat je als amateurvereniging nooit de volledige rechten krijgt", zegt Van Bodegom. ,,Dat is bij Les Misérables bijvoorbeeld zo, een topmusical wat mij betreft. Een los nummer zonder acteerspel erbij, mag wel.”

Een week vrij

Oranjevaan heeft gekozen voor musicalmuziek in concertvorm. Het programma omvat 23 musicalstukken, inclusief medleys en duurt in totaal zo'n twee uur en een kwartier. Voor de inrichting van de zaal en opbouw van de tribune nemen Van Bodegom (zelf slagwerker) en enkele andere enthousiaste mensen van Oranjevaan een week vakantie op.

,,Je krijgt er veel voor terug. Je ziet amateurs groeien en bloeien, er zitten echt hele grote talenten bij, Jannes Matthee uit Fijnaart bijvoorbeeld, die nu de professionele musicalopleiding doet. Anderen zien shinen, daar geniet ik intens van, soms tot tranen aan toe.”

Geen gewone optredens meer

‘Gewone’ optredens doet Oranjevaan sinds de omwenteling niet meer. ,,Toen we op zeker moment nog 26 leden hadden, hebben we uitgebreid vergaderd over welke kant het uit moest. Fusie met collegavereniging De Unie bleek onmogelijk, opheffen wilden we ook niet en toen is er het projectconcept uitgerold.”

,,Daar was iedereen enthousiast over. Het betekent dat we geen reguliere concerten meer doen, op Dodenherdenking na, dat doen we samen met De Unie en met DSH uit Heijningen.”

Kaarten 18 euro

Voor het najaar 2024 staat opnieuw een volledige musical op de rol die ook in De Parel uitgevoerd gaat worden. De audities daarvoor zijn al achter de rug. Welke musical dat wordt, houdt Oranjevaan nog even geheim. Voor The Best of Musicals zijn nog zo'n 300 tot 400 kaarten (18 euro) beschikbaar. Bestellen via thebestofmusicals.nl

Volledig scherm Archieffoto Jan Willem van Bodegom met de affiche voor Oorlogswinter, de musical die eigenlijk in 2020 al in Fijnaart zou worden uitgevoerd. Vanwege corona werd het mei 2022, in de buitenlucht. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer