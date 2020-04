Organisator ‘lichtshow’ in Breda: ‘Er werd niet gemengd en er waren alleen bewoners’

BREDA - De organisator van het feest dat zaterdagavond laat werd gehouden in de Curaçaostraat in Breda zegt dat het verhaal zoals dat naar buiten kwam ‘compleet verdraaid’ en ‘te bizar voor woorden’ is. Hij spreekt niet van een feest, maar van een ‘lichtshow met muziek’.

Onder anderen burgemeester Paul Depla sprak zondag stevige taal over de tientallen feestgangers die in de wijk gefeest zouden hebben. ‘Oliedom en asociaal. Blijkbaar zijn er mensen die lak hebben aan de regels die in deze coronatijd voor iedereen gelden’, zo zei hij.



Volgens de organisator zit de zaak anders in elkaar. ,,Dit was bedoeld om de evenementenbranche een hart onder de riem te steken.”

Quote Ik snap het wel, als je vanaf het hek het plein op kijkt, zoals de politie deed, lijkt het misschien of er veel mensen dicht op elkaar stonden.

Deze week zijn alle bewoners per brief op de hoogte gesteld, zegt hij. ,,Daarin hebben we nadrukkelijk gewezen op het in acht nemen van de voorschriften.’’



Volgens hem was er geen sprake van dat allerlei mensen dicht op elkaar stonden te feesten. ,,We hebben tussen de huizen een binnenplein. Bewoners beschikken over een soort vlonder die voor hen als achtertuin dient. Gezinnen en andere bewoners stonden keurig op hun eigen vlonder. Er werd niet onderling gemengd.



Ik snap het wel, als je vanaf het hek het plein op kijkt, zoals de politie deed, lijkt het misschien of er veel mensen dicht op elkaar stonden. Er waren alleen bewoners.’’

‘Fors gesprek’