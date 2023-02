Osman Çifçi volgt Jolanda van Gool definitief op voor PvdA in Bossche raad

Stress bij Syrische vluchtelin­gen: ‘Ik slaap slecht, bij elke naschok maak ik me zorgen’

RIJEN - Ze zijn de wanhoop nabij. Mustafa, Kamal en Abdin zien na de aardbevingen de hulp in Turkije snel op gang komen, maar in hun thuisland Syrië blijft het achter. Niet omdat niemand wil helpen, maar omdat het bijna onmogelijk is. ,,We willen niet op een stoel zitten, maar iets doen.”