Oss kreeg er in bijna tien jaar 4000 bedrijven bij, maar lang niet zoveel banen

Waalwijk wacht ‘forse schade­claim’ in lang slepende kwestie over kamerver­huur­pand

WAALWIJK - Er komt een nieuw hoofdstuk in een eindeloos juridisch gevecht. Ondernemer Burak Seferoglu maakt zich op voor wéér een rechtszaak tegen gemeente Waalwijk. Hij en zijn vrouw eisen een forse schadevergoeding in deze slepende zaak over kamerverhuur.