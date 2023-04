Oss nog strenger op drugspanden: ook lachgas reden tot sluiting

OSS - De burgemeester van Oss was al kampioen drugspanden sluiten in deze regio. Vanaf nu kan ze nog sneller en harder ingrijpen. Ook de vondst van lachgas kan voortaan reden zijn een woning of bedrijfspand te sluiten.

134 panden werden sinds 2016 in de gemeente Oss gesloten op last van de burgemeester. Dat gebeurde meestal na de vondst van hard- of softdrugs. Het zogenaamde Damoclesbeleid wordt nu op basis van nieuwe wetgeving en rechtspraak verder aangescherpt. Voortaan kan een pand ook worden gesloten als er geen drugs zijn gevonden, maar er wel duidelijke bewijzen zijn dat er sprake is van (voorgenomen) drugsproductie, bijvoorbeeld een drugslab zonder eindproduct of een hennepkwekerij zonder planten.

Kosten verhaald op de overtreders

Omdat lachgas sinds dit jaar op de lijst van verboden middelen staat, kan ook de vondst van dit roesmiddel aanleiding zijn om de deur van een pand voor maanden op slot te draaien. In het nieuwe beleid is bovendien opgenomen dat de sluiting langer kan duren. Dat gebeurt als het risico op herhaling als hoog wordt ingeschat. De kosten die de gemeente maakt met de sluiting worden vanaf nu verhaald op de overtreders van de Opiumwet.

Een bijzondere extra maatregel die de burgemeester nu kan treffen is het overnemen van het beheer van een gebouw of complex. Dat zal slechts bij hoge uitzondering gebeuren, als dat noodzakelijk wordt geacht om de leefbaarheid in een omgeving te borgen. Een bekend voorbeeld waarin dit is gedaan is de zaak over Fort Oranje. Op dit recreatieterrein in Zundert was sprake van langdurige overlast en een groot aantal misstanden. Het gemeentebestuur is daar overgaan tot handhaving van de Woningwet en nam het beheer van het hele terrein over.

Onschuldig echtpaar

Met deze uitbreiding van bevoegdheden profileert burgemeester Buijs zich verder als strenge bestuurder waar het gaat om kwesties met drugs. ,,Wij doen wat we moeten doen om te zorgen dat we deze levensgevaarlijke activiteiten uit de wijk weren”, stelde burgemeester Wobine Buijs een half jaar geleden nog in een interview met het Brabants Dagblad. Dat was toen naar aanleiding van de sluiting van een woonhuis in de Krinkelhoek, waarbij een onschuldig echtpaar op straat kwam te staan.

In het huis was een handelshoeveelheid cocaïne en een vuurwapen aangetroffen. De schoonzoon van het stel, die er samen met zijn gezin tijdelijk verbleef, werd hiervoor opgepakt. De kwestie was des te schrijnender, omdat zijn schoonouders zich op verzoek van onder meer de politie hadden ontfermd over hun zeven kleinkinderen. Die dreigden samen met hun moeder dakloos te raken