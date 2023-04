OSS’20 blijft selectie versterken richting volgend seizoen

Mila Demmers houdt zich bezig met natuurfoto­gra­fie: ‘Regenlaar­zen en statief standaard in de achterbak’

OSS - Maar liefst veertien genomineerde (korte) films, documentaires en zelfs één videoclip zijn te zien tijdens de Brabantse Film Manifestatie. Deze wedstrijd van en voor videofilmclubs is zondag 16 april in wijkcentrum De Hille in Oss.