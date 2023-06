OSS’20 draagt motto ‘méér dan voetbal alleen’ vanaf nu letterlijk: ‘Hiermee stralen we eendracht uit’

Zelf achter het stuur van een Arrivabus: ‘Net als in een auto, maar niet te vroeg insturen voor de bocht!’

UDEN - Zelf een bus rijden, is dat leuker dan als journalist schrijven over mensen die een proefrit maken als chauffeur op de open dag van Arriva in Uden? Chauffeur Rob Wilbers vermoedt dat hij het antwoord wel weet: ,,Rijden op de bus is fantastisch! Ik geniet van elke dag.”