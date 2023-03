Osse pyromaan (51) Staringstraat wil na 12 jaar behandeling einde tbs-maatregel

Mogelijk weer schietpar­tij in Kalsdonk: politie zet Roosendaal­se buurt tijdelijk af

ROOSENDAAL - De Roosendaalse wijk Kalsdonk is maandagavond opgeschrikt door mogelijk weer een schietpartij. De politie deed onderzoek in de Kalsdonksestraat die tijdelijk was afgesloten tussen de Heuvellaan en de Waterstraat.