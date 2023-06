Osse Tenzing Accountants overgenomen door grotere regionale speler

OSS/UDEN - Tenzing Accountants, een accountants- en advieskantoor met twintig medewerkers, is overgenomen door een grotere regionale speler. Het maakt vanaf 1 januari volgend jaar deel uit van Brabant Accountants en Belastingadviseurs. Dat kantoor heeft 90 medewerkers en is gevestigd in Oss, Uden, Gemert, Rosmalen, Someren en Waalre.