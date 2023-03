Ossenaar (42) die ex-vriendin met keukenmes in voorhoofd sneed lijdt aan stoornis: 4 jaar celstraf

DEN BOSCH/OSS - Een 42-jarige Ossenaar sneed op 18 juni 2022 met een keukenmes in het voorhoofd van zijn ex-vriendin. Terwijl ze weerloos op de grond lag, schopte de man haar vervolgens meermaals tegen het hoofd.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de Ossenaar donderdag tot een celstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor de zware mishandeling met voorbedachte rade. Hij had het slachtoffer vooraf in een dreigend tekstberichtje voorspeld dat heel de stad haar Scarface zou noemen.

Een psycholoog constateerde dat de man leed aan een stoornis van het beheersen van zijn agressie. Hij was daarom verminderd toerekeningsvatbaar. De deskundige zag ook een hoog risico op herhaling van het agressieve gedrag, vooral gericht op het slachtoffer. De man verklaarde tijdens de rechtszaak overigens dat zijn relatie met de vrouw volledig voorbij was.

Omgangsregeling

Het stel heeft wel twee kinderen samen. De rechtbank verwacht dat zij mogelijk in de verre toekomst toch nog contact zouden hebben over een omgangsregeling. De rechters vonden het ook daarom belangrijk dat de man zich laat behandelen. In de drie jaar na het uitzitten van zijn straf moet hij verplicht meewerken aan hulpverlening.

Quote De Ossenaar was boos omdat een andere man contact met zijn ex-vrien­din zocht

De rechtbank verbood het de Ossenaar daarnaast vijf jaar lang het slachtoffer of hun kinderen te benaderen, tenzij een hulpverleningsorganisatie hiervoor toestemming voor geeft. Voor iedere overtreding van dat verbod moet hij twee weken extra de cel in.

De verdachte en het slachtoffer leefden vorige zomer al geruime tijd apart. De Ossenaar had er grote moeite mee dat hun relatie was stukgelopen. Hij was boos omdat een andere man contact met het slachtoffer zocht. Dat de vrouw deze man afwimpelde, bedaarde zijn woede niet.

Verontrustende berichten

Op 11 juni 2022 stuurde de man al verontrustende WhatsApp-berichten naar zijn ex-vriendin. ‘Een mes in beide ogen ga ik bij jou doen’ en ‘100 procent blindheid verdien je’. De man leek toen al rekening te houden met een veroordeling. ,,Ik zal lachen in de gevangenis, want zo ben ik.”

De rechtbank constateerde dat uit de WhatsApp-berichten ontegenzeggelijk bleek dat de Ossenaar zich al een week voor de steekpartij had voorgenomen om het slachtoffer te verminken.