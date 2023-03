Ossenaar Vincent Janssen pakt heldenrol in Belgische beker: ‘Een van mijn lekkerste doelpunten ooit’

Het is er een uit het boekje: een tikkeltje rechts van het doel van Union Sint-Gillis, om de bal van ruim twintig meter in de linkerkruising te jagen. Pieken op het moment dat het moet. De 1-0 van Janssen was het hoogtepunt van de return in de halve finale van het Belgische bekertoernooi.

Antwerp had het eerste duel met 1-0 verloren en omdat er na Janssens juweeltje niet meer werd gescoord, moesten strafschoppen uitkomst bieden. Daarin miste Janssen overigens, een zeldzaamheid in zijn loopbaan. ,,Ach dat kan gebeuren", zo blikt de man van de wedstrijd na afloop terug bij het Belgische Sporza. ,,Ik denk dat we vandaag meer hebben gewonnen dan alleen deze wedstrijd. Dit doet echt iets met ons. Ik maakte een van de lekkerste goals uit mijn loopbaan.”

Omdat Union Sint-Gillis tweemaal miste in de penaltyreeks, ging Antwerp alsnog door naar de finale. In de eindstrijd treffen Janssen en co KV Mechelen.

Janssen maakt indruk

Janssen heeft nu in 35 officiële duels 17 doelpunten gemaakt voor de Belgen. Met 15 goals in de competitie maakt hij een grote kans op de topscorerstitel. Eerder kreeg hij tegenover deze site al complimenten vanuit België, waar hij al het hele seizoen indruk maakt. ,,Janssen staat niet zomaar kansjes af te wachten. Dat maakt hem tot een van de beste spelers van de competities.”

Volledig scherm Vincent Janssen heeft Antwerp middels een prachtige vrije trap op 1-0 geschoten. © AFP

Volledig scherm Janssen viert het feestje met doelman Jean Butez na de succesvolle penaltyreeks. © BELGA