Oude raadhuis plat, nieuwbouw voor Den Domp: plan rond voor dorpshart Haaren

Samen de wereld beter maken, hoe doe je dat dan? Mensen die echt weten hoe, kunnen het je zondag vertellen in Loosbroek

LOOSBROEK - In Nederland hebben we het helemáál niet zo slecht. En wie weten dat beter dan de ruim 18 ontwikkelingsorganisaties in en om Bernheze? Wereldwijd helpen zij mensen die snakken naar onze hulp en kennis. Zondag 4 juni van 11.00 tot 16.00 vertellen ze erover in de parochietuin van Loosbroek.