Oudenbosch vangt nog eens 25 Oekraïners op in oud klooster

Gemert kan nu straatna­men­plaat­jes verzamelen in speciaal album

GEMERT - De oplage is maar liefst drieduizend stuks en er is plek voor 256 stickers in het nieuwe plaatjesverzamelalbum Gemertse Straatnamen Verklaard. Bij elke straat wordt uitleg gegeven over de oorsprong van de naam.