Ouderenbonden bezorgd over sluiting huisartsenpost in Roosendaal: ‘Kan fatale gevolgen hebben’

met video Tante Pietje wil in juli open na verwoesten­de brand met miljoen aan schade: ‘Personeel al ingeroos­terd voor de zomer’

DEN BOSCH - Nog geen twee maanden geleden woedde er een grote brand in Bistro Tante Pietje aan de Korte Putstraat in Den Bosch. Er werd in eerste instantie gevreesd voor een sluiting van een jaar, maar eigenaar Kees Lankhaar heeft zomerse plannen.