Ouders vermiste Veronique (14) radeloos: ‘Ons vrolijke meisje is nu boos op iedereen’

De grootste vijand van Veronique is Veronique zelf. Zo omschrijft Betty Vroege uit Werkendam haar dochter op dit moment. Sinds vrijdag is de tiener vermist . ,,Een doelbewuste actie. Ze heeft een briefje en haar mobiele telefoon op haar bed achtergelaten’’, vertelt haar moeder, die hoop put uit het vermoeden dat ze is ondergedoken. ‘ Ik ben onderweg naar school, dus laat me met rust. Als ik later thuis kom, moet je niet gaan janken’ , schreef ze op een briefje dat ze achterliet op bed. Desondanks is de Werkendamse familie radeloos. ,,Je zit aan tafel, maar ze is er niet. De kamer is leeg. Ons gezin is niet compleet zonder haar. Ik wil alleen maar dat Veronique terugkomt.’’

Afsluiten

Toch is het 14-jarige meisje volgens haar ouders niet zomaar een puberale ‘wegloper’, die het thuis even helemaal gehad heeft. De scholiere van het Omnia College in Gorinchem kampt al een tijdje met persoonlijke problemen. Ze is volgens haar moeder in zichzelf gekeerd, spijbelt veel van school en liegt.



Sinds juni vorig jaar is er wat veranderd, meent Betty. ,,Ze was vroeger een vrolijk en spontaan meisje. Mijn man is nu ernstig ziek, heeft een hersentumor. Veronique vindt het heel moeilijk om daarmee om te gaan, ze wil er met niemand over praten. Ze sluit zich letterlijk af voor de buitenwereld. Ze is op iedereen boos, ze zegt dat iedereen het verkeerd ziet. Ook haar vriendinnen stoot zij van zich af.’’