Oudste motorzaak van Nederland vraagt faillissement aan

Van der Heyden Motors begon in 1904 in de Vughterstraat. In 2014 verhuisde de motorzaak naar de Rietveldenweg, waar een showroom van 1700 vierkante meter werd gerealiseerd. Het bedrijf verkocht grote motormerken als Yamaha, Kawasaki, Aprilia, naast een hoop scooters.



In 2015 gaf de dochter van eigenaar Marcel van der Heyden aan de echte familiezaak graag over te nemen.