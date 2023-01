Overleden man gevonden in vijver in Goirle, parkje afgezet met linten

met video Hyballa geraakt door warm onthaal NAC-supporters: ‘Maar ik heb ook gezegd: ik wil geen Peter Hyballa-show’

De terugkeer van Peter Hyballa in het Rat Verlegh Stadion resulteerde in een groot feest. De trainer genoot van het warme onthaal door de supporters, is tevreden over het spel na rust, maar blijft ook kalm. ,,Nu 5-1, Avondje NAC, lekker bier, hup, hup. Maar morgen weer serieus aan de slag.”

27 januari