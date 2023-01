Overleden man gevonden in vijver in Goirle, politie gaat niet uit van misdrijf

Update + VideoGOIRLE - In het Molenpark in Goirle is zaterdagochtend een overleden man aangetroffen in een vijver. Dat meldt de politie. Die gaat er niet van uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

,,We doen verder onderzoek naar wat er gebeurd is om dit volledig uit te sluiten”, laat een woordvoerder weten. Over de identiteit wil een woordvoerster geen mededelingen doen. ,,Het ging om een oudere man. Als er geen sprake is van een misdrijf, dan hebben wij verder geen rol.”

Het lichaam werd rond 9.00 uur aangetroffen door wat wandelaars. Een van hen heeft de politie gebeld. Gemeenteraadslid Bert van der Velden was een van die wandelaars. Hij liet zijn hond uit in het Molenpark. Een man met een klein kindje was toen al aan het bellen met de 112. ,,Het viel eigenlijk helemaal niet op. Het lichaam lag voor het grootste deel in het water. Ik heb toen tegen die man gezegd dat ik wel zou wachten op de hulpdiensten. Niet dat het er heel akelig uitzag, maar het is natuurlijk niets voor kleine kinderen.”

Park afgezet

Vijf meter van de plek waar de man in het water lag, stond een fiets tegen de boom geparkeerd. Mogelijk is die van de man geweest. Het Molenpark ligt aan de Burgemeester Philipsenstraat, net ten noorden van het centrum van Goirle. Het parkje werd zaterdag afgesloten met lint. Inmiddels is het weer vrijgegeven.

Volledig scherm Overleden man gevonden in een vijver in het Molenpark in Goirle. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Overleden man gevonden in een vijver in het Molenpark in Goirle. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Overleden man gevonden in een vijver in het Molenpark in Goirle. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Overleden man gevonden in een vijver in het Molenpark in Goirle. © Jack Brekelmans - Persburo BMS