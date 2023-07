Overvallers slaan met bijlen vitrines juwelierszaak Halsteren kapot, mogelijk schot gelost

Kinderen van Het Fonkelbos leren straks rekenen in het bos: ‘Veel beter dan kale cijfers op een schoolbord’

RIJEN – Iedere les naar buiten toe, weg uit het klaslokaal. De zieltogende Burgemeester van Mierloschool in Rijen stapt over naar een bijzondere vorm van onderwijs, waarbij buiten centraal staat. ,,Er is interesse uit de wijde omgeving.”