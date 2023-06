Overzicht amateurvoetbal | Alles over de nacompetities voor promotie en degradatie

Griezelig leuke middag met schrijver Paul van Loon in Drunen: Christiana (8) is daar als groot fan bij

DRUNEN/WAALWIJK - Christiana Heesbeen (8) en haar knuffel Dolfje Weerwolfje waren afgelopen zaterdag in De Voorste Venne in Drunen om schrijver Paul van Loon in een voorstelling te zien. Haar moeder: ,,Niks kon haar boeien met lezen. Totdat we de boeken van Paul tegenkwamen.”