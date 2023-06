Overzicht amateurvoetbal | Alles over de nacompetities voor promotie en degradatie

Heidebrand na uren blussen onder controle: ‘Was lastig om er grip op te krijgen’

De heidebrand die sinds 16.30 uur woedde in Nationaal Park De Maasduinen in Noord-Limburg is onder controle. Wel kan het nablussen nog uren in beslag nemen, zei een woordvoerder van de brandweer. De brand concentreerde zich in een gebied rond het Eendenmeer.