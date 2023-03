Paaskermis komt met 20 attracties naar de Rusheuvel in Oss: ‘Voor nu een prima locatie’

COLUMN Dit is geen oproep aan inwoners van Roosendaal om te gaan proteste­ren...

ROOSENDAAL - Het doek valt in het Vrouwenhof openluchttheater in Roosendaal. Konden we dat maar schrijven. Dan hadden we met een paar honderd mensen genoten van een prachtig toneelstuk of een klein concert, georganiseerd onder de paraplu van theater De Kring. Met een groots applaus bedanken we de spelers of muzikanten. Daarna zou het doek sluiten. De show is over.