Paaspop Den Hout is ‘een groot dorpscafé dat wel met de tijd meegaat’

DEN HOUT - De opbouw van de 27ste editie van Paaspop Den Hout is al een week in volle gang. De materialen voor het muziekfestival op de Houtse Heuvel arriveerden een dagje te vroeg, vorige week donderdag. Maar dat was geen probleem.

,,Het kwam eigenlijk best goed uit, want die vrijdag en zaterdag werd er volop regen voorspeld”, zegt Bram Bul namens de organisatie. ,,Het was dus beter om direct te beginnen. Dan stel je dat voor in de groepsapp en staan er binnen de kortste keren veertig man klaar.”

Het tekent de betrokkenheid van de Den Houters. De met gras bedekte Houtse Heuvel moet koste wat het kost worden gespaard, dus is het beter het zwaarste werk bij droog weer te verrichten. Deze zonovergoten woensdagmiddag staan er weer dertig man te werken. Bul: ,,Dat is echt een luxe, dat realiseren we ons goed.”

Vrijwilligers in de watten gelegd

De vrijwilligers worden goed in de watten gelegd. Er wordt voor eten gezorgd in het dorpshuis en de dag wordt samen afgesloten in het café. ,,Juist dat eten is belangrijk. Zo houd je iedereen bij elkaar. Al die vrijwilligers zorgen ervoor dat we het festival ieder jaar een beetje beter kunnen maken.”

Dit jaar zet Paaspop, dat zaterdag en zondag plaatsvindt, in op de vormgeving. Het logo, de paashaas met zonnebril, komt als een reusachtige gedaante boven de ingang te hangen. ,,Die beeltenis zul je her en der veel meer tegenkomen”, zegt Bul. ,,Zo zetten we ieder jaar wat stapjes. Er zijn ook al plannen voor volgend jaar, zoals een verbetering op het middenterrein. Dat soort aanpassingen doen we bewust niet in één keer.”

De paashaas met zonnebril hangt als een reusachtige gedaante boven de ingang van het Paaspop-terrein in Den Hout.

Bul: ,,Wij zien Paaspop als een groot dorpscafé dat wel met de tijd meegaat. Wij kijken goed naar wat er direct beter kan of op termijn beter kan. Vorig jaar was duidelijk dat de buitenbar te klein was, dus die wordt nu ook wat vergroot.”

Programmering lastiger rond te krijgen

Daarnaast wordt het podium ietsjes aangepast. De twee schermen aan de zijkant worden nu geïntegreerd in het podium, wat het een net iets professioneler look moet geven.

Wat betreft programmering merkt Bul dat het boeken wat moeilijker is geworden na corona. ,,Je wilt de topband van morgen hier laten spelen. Dat is in het verleden gelukt met Kensington, maar kleine artiesten worden nu ineens veel sneller groot.”

Dit jaar prijkt Flemming hoog op de affiche. ,,Dat is voor ons een oude bekende; hij was de frontman van Baby Blue, die hier ook een paar keer stond.”

Ook dit jaar is het gelukt om een goede mengeling te vinden om jong en oud te kunnen vermaken. ,,We hebben weer acts om de tent te vullen, maar ook om de tent optimaal te vermaken.”

De zaterdag van Paaspop is uitverkocht. Voor de zondag zijn nog enkele tientallen tickets verkrijgbaar.

De opbouw van het podium van Paaspop Den Hout.